Hay retraso en la llegada de la vacuna contra la influenza que debe aplicarse antes de la temporada invernal, reconoce el secretario de Salud, Fernando Petersen.

“No han llegado las vacunas de influenza estamos esperándolas ¿no?. Estamos listos para que en cuanto lleguen las vacunas empezar a dispensarlas y empezar a aplicarlas en los centros de salud”.

Recuerda que la vacuna contra la influenza se recomienda para los grupos de la población menores de cinco años y adultos mayores, y por ello no interfiere en la vacunación anti-Covid, de cualquier forma no recomienda ponerlas juntas.

“En general las vacunas se recomiendan que no se apliquen en los primeros 30 días y si yo ayer me puse influenza y hoy me quiero poner Covid, pues no vale la pena ¿no? o sea vale la pena guardar estos 30 días”. (Por Claudia Manuela Pérez)