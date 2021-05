Tras revisar la reforma al artículo 111 constitucional en materia de renovación moral de la sociedad, que data de 1982, en el que se incluyó el párrafo quinto sobre el juicio político o declaración de procedencia, queda muy claro que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no ha perdido el fuero, asegura la presidente de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

“Yo acabo de releer el dictamen, con toda claridad lo dice, ¿eh? Es en razón del federalismo, del pacto federal. Entonces para mí, después de leer la exposición de motivos, no hay duda alguna, hay un solo fuero, y los estados, los congresos están facultados para poder aceptar la resolución o tomar una diferente”.

De hecho, asegura, no ve en la Fiscalía General de la República la intención de violar la Ley, y la decisión del ministro Alcántara Carrancá, es la mejor prueba de que la Corte avala el respeto al federalismo. (Por Arturo García Caudillo)