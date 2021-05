Revela el presidente Andrés Manuel López Obrador, que una persona ligada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentra detenida en Estados Unidos.

“Bueno, es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos, vinculada a estos hechos. No estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no, es un testigo. Y el expediente ya lo tiene Encinas, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación”.

Sin embargo, explica, este expediente, que es parte del material enviado por la vicepresidenta de Estados Unidos, está siendo analizado no sólo por Gobernación, sino también por la FGR y el grupo de asesores contratado por el Gobierno Federal para este caso en particular. (Por Arturo García Caudillo)