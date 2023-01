La Secretaría de Salud Jalisco estudia la posibilidad de que el hijo de Luz Raquel con espectro autista, pueda ser atendido en el Hospital Civil, debido a que no ha podido ser ingresado al IMSS.

El Secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que el niño debe ser sometido a una cirugía especializada y por ello no había sido atendido en el sector salud estatal.

“Estamos viendo la posibilidad de que si el Hospital Civil de Guadalajara pudiéramos rentar el equipo que se requiere porque no existe en el hospital ese equipo que si existe en el IMSS, vamos a buscar otras alternativas para ayudar a este niño. Estamos haciendo todo lo posible por ver alternativas para que se pueda solucionar su problema, en dónde sea pero que se solucione el problema”.

La abuela de Bruno, hijo de Luz Raquel es derechohabiente del IMSS, pero su nieto no. (Por Claudia Manuela Pérez)