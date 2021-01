El hombre que falleció anoche en un accidente de tránsito en Guadalajara era policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Fue identificado como Ernesto Alamilla Miranda.

El percance ocurrió sobre la calle Rivas Guillén al cruce con avenida República, en la colonia Las Huertas de Guadalajara.

Una cámara de vigilancia instalada en el lugar captó el momento del accidente.

En ese crucero no hay semáforos.

Se observa que varios automovilistas están sobre Rivas Guillén esperando que no venga tráfico por República para entonces cruzar.

De repente aparece un motociclista, en este caso Ernesto Alamilla, quien no hace alto total en la esquina y cruza avenida República sin precaución.

Justo en la intersección choca contra un auto compacto que circulaba con prelación de paso.

Tras el impacto ambos involucrados avanzaron varios metros hasta detenerse.

La muerte del motociclista fue prácticamente instantánea. (Por José Luis Escamilla)