Fatal accidente se registró este mediodía sobre Periférico Poniente, entre Mariano Otero y el Tutelar, en Zapopan.

En la parte inferior del retorno vehicular el conductor de una camioneta Nissan pick up perdió el control, se subió al machuelo y chocó contra una luminaria.

El poste tocó cables de alta tensión y provocó que la camioneta se incendiara casi en su totalidad.

El conductor de la camioneta falleció electrocutado al interior del vehículo y para cuando llegaron los bomberos solamente pudieron sacar el cuerpo para que no se quemara junto con la unidad.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 55 años.

Aunque el accidente no impide la circulación sobre el Periférico los curiosos que voltean a observar lo ocurrido vuelven muy lenta la circulación en sentido de Mariano Otero hacia el Tutelar. (Por José Luis Escamilla.)