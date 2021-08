Un hombre está desesperado porque no encuentran la forma de poder recuperar a su hijo que bien podría decirse está privado de la libertad en un centro para adicciones.

El adolescente, de 18 años, se internó de forma voluntaria con la intención de estar solamente tres meses, e incluso firmó un documento que formalizaba a la situación, sin embargo, Mario, su papá, se quedó sin trabajo y no ha tenido manera de liquidar los 13 mil pesos que le piden para poder liberar al hijo.

“Se me ha complicado. La cuenta se acrecentó. Yo ya lo quise sacar de ahí. Me dijeron que no lo puedo sacar hasta que no pague el total -¿Cuánto debe en este momento?- 13 mil, lo quise negociar, no me estoy negando a pagar, lo quise negociar dándoles un abono de 500 a la semana que es a lo mejor cuando mucho puedo dar, y me dijeron que no, que él se queda ahí hasta que no se pague el total”.

Mario intentó presentar una denuncia ante un agente del Ministerio Público en un puesto de socorros pero le dijeron que no era posible porque su hijo no está desaparecido. (Por José Luis Escamilla)