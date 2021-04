Ganarse la vida de a gratis no es nada sencillo.

Lo llamaremos “Juan”, él es un hombre que desde las 8:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche se encarga de quitar y poner la barrera de contención en el cruce de avenida Hidalgo y González Ortega en pleno Centro de la ciudad cada vez que pasa el Trolebús o viene un vehículo de algún funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara.

Se viste como guardia de seguridad, pero no es guardia de seguridad, él ideó su uniforme para darse respeto y utiliza un silbato para dirigir también el tráfico en la zona.

Y a pesar de su loable labor, debajo del sol 12 horas continuas, nuestro personaje no recibe un solo peso del Ayuntamiento de Guadalajara, sólo vive de las propinas que le dan algunos automovilistas. (Por José Luis Jiménez Castro)