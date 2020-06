Policías de diferentes corporaciones buscan la tarde de este viernes a un hombre que se encontraba detenido en la Cruz Verde Ruíz Sánchez, que se ubica en la colonia Lomas del Paradero, en Guadalajara.

Omar Alejandro “N” resultó lesionado durante su participación en un asalto ocurrido por la mañana en la colonia Vallarta Poniente.

El hombre se encontraba bajo custodia de un policía de Guadalajara cuando al lugar llegaron dos sujetos armados para llevarse a su colega.

“Se tiene asegurado el vehículo abandonado, esto en las calles de Justo Corro y Olímpica, en un operativo en la búsqueda de los sujetos causantes. Al parecer solamente fueron amagados, no ha resultado alguno con heridas, por lo menos no nos han informado de estos hechos”.

El elemento que custodiaba al detenido fue despojado de su arma de cargo.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)