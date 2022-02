Al participar de la celebración por el Día de la Bandera, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que la lucha de quienes nos dieron Patria debe recordarnos que no hay libertad sin justicia social.

“Su sacrificio nos recuerda que no hay libertad sin justicia social, y que no hay justicia de la indiferencia, que debemos conectar con el dolor humano y luchar por quienes menos tienen”.

Su lucha, agregó, nos recuerda que somos una misma colectividad, que a pesar de nuestras diferencias, es más lo que nos une que lo que nos divide, que nos fortalece nuestra diversidad y que nos hermanan nuestros anhelos más profundos de justicia. (Por Arturo García Caudillo)