Se anunciaron los horarios para juegos de la final del Torneo Guardianes 2020, entre León y Pumas, los cuales se disputarán el jueves a las 21 horas en el Estadio México’68 en Ciudad Universitaria, el de ida, mientras que la vuelta será el domingo en el Nou Camp a las 20:30 horas.

El entrenador del equipo de la UNAM, Andrés Lillini, dice que está consciente del poderío que tiene el León pero que aún así trataran de ganar la final.

“No tenemos muchos días para cambiar grandes cosas en cuanto a lo que venimos haciendo. Sí creo que es un rival al que tienes que jugarle la mayor parte del tiempo lejos de tu arco y tratar de sacarle el balón porque es lo que mejor tiene y lo que mejor hacen, entonces, son partidos yo siempre me enseñaron desde chico en mi pueblo que las finales no se juegan, las finales se ganan y así le vamos a hacer, la tenemos que ganar”.

Y después de que el domingo alrededor de mil aficionados de los Pumas se dieron cita en las inmediaciones de CU para apoyar al equipo a pesar de jugar a puerta cerrada, la UNAM, emitió un comunicado en el que recomienda a sus seguidores no arriesgarse a ser contagiados por COVID-19. “Creemos que no es tiempo de bajar la guardia. Nos alegra mucho que quieren alentarnos, incluso, cuando no hay acceso a los estadios, pero en estos momentos tan difíciles es muy importante para nosotros invitarlos a que nos sigan desde casa”, dice el comunicado de cara al juego de la final del próximo jueves.

(Por Manuel Trujillo Soriano)