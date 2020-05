La autorización de horas extras para el funcionamiento de bares y centros nocturnos estará condicionada a que los establecimientos ofrezcan a sus clientes propuestas de transporte alternativas, luego de que diputados locales aprobaron en comisiones reformas a la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el estado.

La posibilidad de extender el funcionamiento hasta las 4 de la mañana se mantiene sin cambios; no obstante, los establecimientos deberán comprobar que realizan campañas preventivas y de concientización para prevenir accidentes por consumo de alcohol, explica el diputado perredista, Quirino Velázquez.

“En este caso cuando tengan un vehículo y estén manejando puedan ofrecerle la alternativa de poderse ir en un traslado seguro y dar facilidades para que el vehículo o se pueda quedar en el establecimiento o pueda trasladarse de otra forma que no sea manejando”

Con cambios con respecto a la propuesta original, los legisladores dejaron como opcional que los seguros anti-niños no estén activados en taxis de plataformas digitales, ante los hechos de violencia que se han presentado contra mujeres usuarias. (Por Mireya Blanco)