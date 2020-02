Los hospitales Civiles de Guadalajara no han suspendido en ningún momento la atención a los pacientes que estaban bajo el régimen del Seguro Popular a pesar de no haber acuerdo aún con el INSABI.

El director del OPD Hospitales Civiles, Jaime Federico Andrade señala el movimiento global de estos nosocomios el año pasado.

El número de atenciones que se tuvo el año pasado fueron cerca de un millón, un millón cien mil, si… en general… si ahí van todas, prácticamente todas eran cubiertas no y la otra es de egresos de hospitalizaciones fueron cerca de 95 mil egresos el año anterior.

Agrega que los hospitales Civiles por ley deben percibir este año más de tres mil 200 millones de pesos de la federación y eso también está en duda. (Por Claudia Manuela Pérez)