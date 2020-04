La actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia, luego de sufrir una caída en su domicilio y fracturarse la cadera.

Su hija Silvia Pasquel aclaró en entrevista con una televisora que la situación es delicada pero que la actriz no se encuentra grave.

“Es digamos delicado por la edad de mi mamá, pero afortunadamente no es nada serio, ni que ponga en peligro su vida ¿no?, pues parece que la noticia fue así como muy alarmante, están pidiendo sangre, el doctor dice que ella va a poder salir caminando con una andadera y que después, obviamente, viene todo lo que es la terapia”.

Silvia Pasquel pidió a los medios que no se acerquen al hospital y que mucho menos traten de abordar a su mamá, una vez que sea dada de alta. (Por Paco Morales González)