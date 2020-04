La industria turística ha quedado rezagada en apoyos financieros para el sector productivo del país por la emergencia sanitaria por coronavirus, considera el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García-arce Monraz.

Indica que los programas impulsados por la administración estatal están destinado a pequeñas y medianas empresas, mientras que a nivel federal ni lo tomaron en cuenta.

“Bueno pues como tu sabes hay varios impuestos que nos gustaría diferirlos no? Nos preocupa mucho mantener las cuadrillas de empleados no? esta el impuesto estatal del dos por ciento a la nómina”

Aclara que las personas que habían pagado anticipos por eventos en Puerto Vallarta no perderán su dinero, mientras que la ausencia del turismo proveniente de Canadá y Estados Unidos, quienes aprovechaban la última parte del invierno en sus países de origen para viajar, ha sido uno de los golpes principales. (Por Mireya Blanco / Foto: Cuartoscuro)