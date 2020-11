Hoy es el último día que tienen beneficiados del programa Mi Pasaje para recoger su tarjeta verde o amarilla.

Quienes acudan deberán tener primero hora y lugar de donde fueron citados y aunque la Secretaría de Asistencia Social no ha precisado si habrá un nuevo plazo, lo más seguro es que en los próximos días se atenderá a los que no alcanzaron a acudir.

Por otro lado, hoy también vence el plazo para cobrar el dinero de 68 y Más del gobierno federal, esto en las oficinas de Telecomm.

Quienes no recibieron su dinero del bimestre noviembre diciembre tendrán que esperar hasta el próximo mes de enero. (Por José Luis Jiménez Castro)