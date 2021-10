Hoy a las 9 de la noche en el Estadio Akron se juega una edición más del Clásico Tapatío. Chivas lleva seis triunfos en fila sobre Atlas, que no gana desde el Torneo Apertura 2018. Para esta edición el equipo Rojinegro llega mejor con total de 19 puntos, por 14 de los Rayados.

En Atlas ya están cansados de llevar 6 derrotas en fila ante el Guadalajara, por lo que van por el triunfo esta noche dice Edgar Zaldivar.

“Hay momentos que te cansas, te enojas, te frustras, pero no hay más que darle vuelta a la página. Los que han pasado claro que han dolido, hemos salido frustrados, pero el sábado es una bonita oportunidad”.

Del lado de Chivas el arquero Raúl Gudiño dice que en un clásico los números salen sobrando: “A final de cuentas en un Clásico no importa quién esté arriba o abajo, se juega a muerte, es un partido con pasión, entrega y lucha. No importa en qué posición estén los equipos, se juega a muerte ese partido”.

Por cierto que en los últimos tres juegos ante Atlas en el Estadio Akron, Chivas registra 7 goles a favor y 2 en contra.

El arbitraje en el Clásico Tapatío será de Fernando Guerrero. (Por Martín Navarro Vásquez)