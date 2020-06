Las corporaciones policiales que participaron en la protesta de este jueves improvisaron su actuación, pese a que al tiempo que tuvieron para conocer sobre la protesta que exige justicia para Giovanni, quien falleció a manos de policía de Ixtlahuacán, considera el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eduardo Sosa Márquez.

Mientras en las imágenes se observa a policías con palos de madera en sus manos, sin el equipo que normalmente se utiliza para contener protestas, Sosa Márquez advirtió que la autoridad ya conocía el tipo de protesta y no tomaron medidas.

“Se hizo de manera desacertada, hay que decirlo muy claro, no pueden usar armar ciegas. No es un hecho que se haya gestado en dos o tres minutos y se haya organizado una manifestación del tamaño que se hizo, las autoridades tenían con anticipación la información del tipo de manifestación que iban a enfrentar y no se tomaron las providencias para proteger tanto a los inmuebles como a los propios policías” (Por Mireya Blanco / Foto: Cuartoscuro)