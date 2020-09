Al participar en el Foro virtual Control y Regulación del Tabaco en México, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, hizo un llamado a los diputados a incluir en la aprobación del Paquete Económico 2021 y en particular a la Ley de Ingresos, la actualización del impuesto especial al tabaco.

“Quisiera invitar a que no perdamos de vista como oportunidad, que es el incrementar o actualizar, para decirlo de manera más clara, los impuestos al tabaco, que desde el mi punto de vista, el de la Secretaría de Salud, no debería perderse la oportunidad de dar este paso, sabemos que estamos atrasados en la actualización de los impuestos especiales al tabaco”.

Recordó que el consumo de tabaco ocasiona más de 141 mil muertes al año, y el 10.8 por ciento de las personas que han muerto por covid 19 en México, es decir, cerca de 7 mil personas, eran fumadoras. (Por Arturo García Caudillo)