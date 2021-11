Después de la parálisis que se registró en el Congreso del Estado por la integración de comisiones legislativas, hoy, en sesión de medianoche de la Junta de Coordinación Política, hubo humo blanco en el Legislativo.

El ex presidente del Instituto Electoral y ex diputado de MC, Tomás Figueroa fue electo secretario general con seis votos a favor y una abstención. En la integración, Movimiento Ciudadano presidirá siete comisiones; Morena, cinco; el PAN, tres, PRI y Hagamos, dos cada uno y el Partido Verde se lleva una. Fueron seis votos a favor y uno en contra de la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, quien se inconformó con la distribución, pues al Verde si le tocó una presidencia y a Futuro nada:

“Dar una presidencia a un partido político que ganó menos votos que mi fuerza política, desde ahí no hay ni justificación jurídica, ni política, y eso es completamente claro, lo quiero dejar aquí clarisísimo”.

También se eliminó la polémica disposición que se aprobó en la pasada sesión de la Junta, donde por temas supuestamente sanitarios, se impedía el uso de la tribuna. (Por Héctor Escamilla Ramírez)