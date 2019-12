El Congreso del Estado identificó que son cuatro los expedientes de juicio político contra funcionarios los que se encuentran desaparecidos. En noviembre se había informado que eran 31 los faltantes, sin embargo, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, la morenista María Esther López, señaló que son cuatro los faltantes identificados.

“Es el expediente número 10 de 2011; es el expediente 58 del 2011, un expediente 11 del 2012 y uno expdiente 12 del 2012”.

Le legisladora señaló que no pueden informar quiénes son los denunciantes o contra quién promovieron estos juicios políticos. Lo que sí destacó es que interpondrán denuncias ante la Fiscalía por la desaparición de documentos oficiales.

Señaló que se realizó un arqueo de los 31 expedientes, pero sólo quedaron en cuatro faltantes, expedientes que no están digitalizados y están en los libros de gobierno, pero no en físico. (Por Héctor Escamilla Ramírez)