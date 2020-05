Comenzaron a ser identificados los ocho internos del Centro de Readaptación Social de Puente Grande fallecidos durante la agresión registrada la tarde de este viernes.

Entre los fallecidos están Luis López Bautista, procesado por robos de tipo conejero; Eugenio Angulo Sandoval, detenido por homicidio y robo; e Ismael Jiménez Lucas, procesado por el asesinato de su ex pareja sentimental.

Otro de los fallecidos fue identificado como Netzahualcóyotl Ibarra Ramos de 45 años, ex policía judicial de la Ciudad de México, e identificado extraoficialmente como líder del autogobierno que se ejercía en el CERESO de Puente Grande.

Este último resultó herido durante la agresión y falleció en un hospital particular.

Entre los que permanecen heridos están un ex policía municipal de Ojuelos procesado por secuestro y un hombre procesado por su participación en el homicidio de Heidi Jurado Belloc. (Por José Luis Escamilla / Foto: Cuartoscuro)