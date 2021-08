Como parte de las investigaciones para dar con el paradero de la mujer que anoche se robó a una recién nacida del Hospital de Zoquipan, la Fiscalía de Jalisco tiene identificadas las características de dos vehículos sospechosos.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que postes del C5 permitieron seguir la ruta de escape de la sospechosa desde el hospital hasta unos metros antes de la avenida Aurelio Ortega, donde se presume que abordó un vehículo.

Habla también sobre el sitio donde fue encontrada la niña.

“Los puntos de mayor supervisión y trabajo fueron la zona oriente, centro, Zapopan, Tonalá, y desde luego las colonias aquí cercanas, en donde consideramos que podría haberse dado la ruta de salida. Lo voy a decir de manera no correcta porque no debo de hacer yo algún tipo de apreciación a la ligera pero pudiera ser que la dejaron en algún punto lejano a donde viven, no la dejarían cerca de su domicilio. Es una apreciación muy personal”.

El fiscal informó que hasta este momento no hay ninguna persona detenida o presentada ante el Ministerio Público. (Por José Luis Escamilla)