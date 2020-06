Este viernes se cumple una semana de la manifestación en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco que derivó en detenciones ilegales por parte de algunos policías ministeriales.

A este respecto el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, indicó que ya fueron identificadas al menos cuatro camionetas utilizadas por los policías, además que se solicitaron las imágenes de las cámaras de vigilancia y los audios de las comunicaciones internas.

El Fiscal Anticorrupción dijo que aún no se puede confirmar la responsabilidad de mandos como el propio fiscal general, Gerardo Octavio Solís.

“En este momento no podemos descartar ni asegurar, no podemos hacer una cosa ni otra. La investigación inicia, tendremos que entrevistar a algunas personas que nos darán datos y eso nos permitirá saber si él podía saberlo o no podía saberlo. Estamos en un proceso de investigación y llegaremos a ese momento”.

Hasta el momento la Fiscalía Anti Corrupción ha obtenido testimonios de once personas. (Por José Luis Escamilla)