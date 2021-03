Con medidas sanitarias por segundo año consecutivo por la pandemia de covid 19, la Iglesia Católica se prepara para la conmemoración de las Semanas Santa y Pascua, explica el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño.

“Los viacrusis que impliquen convocatoria, que impliquen muchedumbre, que impliquen un número de fieles que después no se puedan controlar, ya lo sabemos por las autorides, esos se deben evitar. Por ejemplo, el más conocido y antigüo que es el de San Martín de las Flores, no se ha escuchado noticias pues precisamente porque no se va a llevar a cabo”.

Llegará a Semana Santa con restricciones como la cancelación del viacrusis de San Martín de las Flores y una asistencia máxima a los templos del 50%. Mientras la iglesia se prepara, el viernes inicia el periodo vacacional en educación básica

(Por: Gricelda Torres Zambrano)