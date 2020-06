Luego que en las últimas 48 horas retornó el intenso olor a gas a colonias entre los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque, bomberos de estos municipios, Protección Civil del Estado y Siapa, han realizado labores para localizar el foco del olor sin resultados.

Ignacio Aguilar Jiménez, coordinador de Bomberos Tlaquepaque, señaló que no se ha detectado riesgo de explosividad, sólo el hedor que no proviene de las líneas de gas natural ni del canal de esta área. Señalaron que tampoco es gas LP.

“Pero lo que nosotros buscamos es un aroma similar al del gas natural que precisamente el monitoreo que hemos realizado con esta empresa distribuidora del gas natural y que hasta el día de hoy no ha arrojado cero riesgo de explosividad”.

Señalan que la empresa que se le atribuyó el olor a gas el 30 de mayo está clausurada, por tanto siguen buscando en otros predios. Los vecinos señalaron que anteriormente las mismas autoridades les dijeron que el olor era de combustóleo y lo atribuyeron a empresas que operan irregularmente en la zona. (Por Héctor Escamilla Ramírez)