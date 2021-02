La desorganización imperó en el primer día de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Etzatlán, derivado principalmente del arribo de adultos mayores que pese a no tener cita, acudieron a aplicarse el biólogico.

Aquellas personas programadas sin mayor complicación entraban, se les aplicaba la vacuna y se les dejaba en observación por 30 minutos; los demás tenían que esperar bajo el sol que se abriera un hueco en la agenda para atenderlos.

“Supuestamente nos contactaron por teléfono, verdad, pero pues ya vino mucha gente y están acomodándose…Ya me hablaron por teléfono pero para que voy a estar parado en el sol, no puedo estar parado…Ya salí ayer otra vez me llamaron que me presentara”.

No sólo llegaron personas de Etzatlán, sino también adultos mayores de otros municipios cercanos.

Pese a los llamados que en ocasiones derivaron en regaños de la Guardia Nacional y servidores de la nación, la falta de información derivó en aglomeraciones. Algunas personas hicieron fila sólo para registrarse y que los vacunen en otra fecha. (Por Héctor Escamilla Ramírez)