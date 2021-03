El desorden impera también en la segunda jornada de vacunación en Guadalajara. Esta mañana se registraron altercados en el Code Alcalde, donde repentinamente se suspendió la atención con el argumento que no les habían llegado más dosis. En la Unidad Ávila Camacho advirtieron a la gente a las 11 de la mañana que se habían agotado las vacunas que se aplicarían en la jornada, y en los otros puntos como el Cuartel Colorado, el Parque San Jacinto y el Hospicio Cabañas, se mantienen las largas filas bajo el sol.

Entre las quejas principales es que no hay autoridades revisando el tema de la sana distancia:

“Es el momento de que tenían que tomar medidas, y teníamos que, por la tercera edad de las personas, si tenía que haber muchas personas con gel, sana distancia, cosa que no ha habido”.

En el Agua Azul la gente comenzó a desorganizarse, generando algunos problemas y conflictos entre familiares de personas que llevan a sus adultos mayores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)