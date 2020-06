Este domingo, por primera vez en años, el Tianguis de El Baratillo no se instaló. La mañana de este domingo acudieron comerciantes a poner sus puestos, pero muchos no estaban enterados de la negativa municipal de permitir su instalación ante la posibilidad de contagios de Covid-19.

Según datos del ayuntamiento de Guadalajara, tanto este tianguis como el de Polanco, que tampoco dejaron instalarse, se ubican en zonas con alta propagación de Coronavirus y por ello se les impidió ponerse.

Si bien muchos comerciantes acataron esta disposición, otros confrontaron a las autoridades que no les permitieron poner sus puestos.

En total fueron más de 200 elementos quienes participaron en el operativo que inició a las seis de la mañana y culminó a las 16:00 horas de hoy. En el sitio quedaron mantas preventivas en Puerto Melaque y la 38 para advertir los riesgos de contagio en la zona. (Por Héctor Escamilla Ramírez)