Tomó por sorpresa a vecinos de La Normal que la calle Guanajuato hoy amaneciera con cordones amarillos y agentes viales prohibiendo el estacionamiento. Un trabajador del lugar así lo señala:

“Hasta donde yo sé no, este movimiento fue de ahorita en la mañana a partir de las cinco, cinco y media de la mañana, que andaban haciendo los señalamientos, entonces prácticamente no se le avisó a nadie. De hecho me preguntaron por varios automóviles estacionados, pero son de vecinos que están dormidos todavía, entonces no se avisó nada”.

Según autoridades viales desde hoy estará prohibido estacionarse por la calle Guanajuato; el problema es que nunca avisaron a los vecinos y la decisión se tomó de última hora. (Por José Luis Jiménez Castro).