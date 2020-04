Con patrullas de la policía y personal de espacios abiertos e inspección y vigilancia, esta mañana el ayuntamiento de Guadalajara impidió por razones sanitarias la instalación del tianguis de la calle 66 y 12 de Octubre en el sector Reforma ante el malestar de los tianguistas.

Un elemento del ayuntamiento de Guadalajara explica las razones:

“Entonces no se coloca hoy? / No, el día de hoy no se coloca… Hasta nuevo aviso / Ellos qué venden? / Venden ropa de segunda, zapatos, bolsas, chacharas… De todo venden, son contadas las personas que venden alimentos / y la presencia policiaca para qué es? / Es igual este, nos estamos apoyando los ayuntamientos para que no se instalen”.

Ante tal situación, tianguistas de la calle 66 y 12 de Octubre se organizan esta mañana para manifestarse en la presidencia municipal de Guadalajara aunque la decisión ya está tomada. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)