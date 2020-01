Tal y como se esperaba el diputado local, Javier Romo, acompañado de vecinos y comerciantes del Paseo Alcalde, no pudieron acceder a las estaciones subterráneas de la Línea 3 del Tren Ligero.

La cita fue enfrente a la Casa de los Perros, donde solo había trabajadores en camiones de la CFE haciendo obras de perforación, mientras que en la estación Santuario no se permitió el ingreso.

El legislador acusó que la obra se monitorea a control remoto desde la Ciudad de México, porque en Jalisco ni la SCT, ni SITEUR tienen acceso a la obra.

“La obra no está terminada, él dice que en abril ya va a arrancar, lo que nos preocupa mucho es que el día de ayer eh pudimos contactar al delegado de SCT en Jalisco y él eh muy apenado me comentó que la delegación Jalisco de la SCT no tiene la capacidad, ni autorización para generar ninguna visita de inspección”.

Insistió en que no estará terminada en abril y pugnó porque el estado no la reciba. (Por Mireya Blanco.)