Tal y como lo advirtió el Ayuntamiento de Guadalajara, esta mañana no se instaló el tianguis de la calle Abundancia, en la colonia La Esperanza, debido al alto riesgo de contagio por coronavirus.

Hoy jueves, en lugar de tianguistas, vecinos se toparon con bomberos, policías, Pipas Sanitizantes y personal de inspección y vigilancia.

También estuvo la directora de Tianguis del Ayuntamiento de Guadalajara, Blanca Estela Valdéz, quien explicó los motivos del porqué no se permitió la instalación de este tianguis:

“Por el contagio que se registró en la zona, durante… En el mapa que nos manda la universidad al gobierno municipal de Guadalajara y con base en eso se determinó que el día de hoy se les pediría a los comerciantes que nos apoyaran no instalándose”.

Se trata de 130 tianguistas de la calle Abundancia. (Por José Luis Jiménez Castro)