Saldrán en grupo los encuestadores del Inegi en las zonas de alto riesgo en materia de seguridad, durante el Censo de Población y Vivienda 2020 que inició hoy en todo el país, señala el Coordinador Estatal en Jalisco, Odilón Cortés Linares.

“Abordar algunas estrategias de los lugares que ellos nos indiquen conveniente que vayamos en grupo o acompañados, pero siempre preservando la confidencialidad de la información, o sea no podemos acercarnos más de una persona a tomar la información en una vivienda…. Bueno algunas, nosotros estamos a lo que nos digan las autoridades. No no tenemos identificadas en forma específica no”.

En el evento oficial de arranque del Censo Nacional de Población y Vivienda en Casa Jalisco, se informó que habrá un dispositivo de seguridad especial, aunque no se dieron detalles. (Por Claudia Manuela Pérez)