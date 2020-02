El pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública impuso una multa por 12 mil 600 pesos al ex presidente municipal de Ahualulco de Mercado, Víctor Eduardo Castañeda Luquín, por omitir información fundamental en el sitio web del municipio durante su mandato.

Al llegar la nueva administración y detectar estas omisiones, denunciaron el hecho para que no se les fincara responsabilidad a ellos. Habla la titular del ITEI, Cynthia Cantero Pacheco.

“El día de hoy se determina, se notifica, esta multa a la Secretaría de Hacienda de aquí de Jalisco para que ellos a su vez lleven a cabo la ejecución prácticamente de este multa que se convierte en un crédito fiscal”

A decir de la presidenta, es la primera ocasión que el ITEI sanciona a un ex funcionario luego que el gobierno en turno detectó pendientes de sus antecesores en materia de transparencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)