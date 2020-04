Es imposible diferir el pago de impuestos, porque de ahí salen los apoyos a los que menos tienen, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta al titular del Consejo Coordinador Empresarial.

“No podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública, ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan tendríamos mucho más recursos para apoyar a las Pymes. Imagínense si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres. Hay 15 grandes contribuyentes que incluyendo multas, recargos, deben 50 mil millones de pesos”.

Sin embargo, dijo haber ya dado la orden al SAT para que convoque a esos deudores a pagar para no proceder judicialmente, y aclaró que no hay rompimiento con el sector empresarial. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)