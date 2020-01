Es imposible que se pueda otorgar la gratuidad de servicio y medicinas para toda la población en México, asegura el ex secretario de Salud, José Narro Robles.

“Gratuidad completa, el primero de diciembre, en todos los niveles, para todos y todas, para todos los padecimientos y necesidades, es absolutamente imposible, no hay dinero que pueda alcanzar. Hay algunos análisis que nos muestran que se requerirá para llegar a algo de esa naturaleza, con las condiciones que tenemos en este momento, con la falta de cobertura, y con los problemas de salud que afectan al país, cerca de 1.5 un punto y medio del Producto Interno Bruto, estamos hablando de cerca de 350 mil millones de pesos”.

Aseguró que no hacen falta médicos, lo que hacen falta son plazas, y reconoció que sí hubo corrupción en torno al Seguro Popular, aunque se buscó castigar a los abusivos, a grado tal que él personalmente interpuso 70 denuncias. (Por Arturo García Caudillo)