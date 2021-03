Debido a la movilidad que generaría, el Arzobispado de Guadalajara considera imprudente la autorización para que las personas realicen la tradicional visita de los siete templos, indica su vocero, Antonio Gutiérrez Montaño.

“Lo que decía que no entendemos es que el Gobierno Municipal haya aprobado la visita de los siete templos, porque eso implica mucho movimiento. Ese es un llamamiento explícito a que la gente salga a las calles y todavía en las circunstancias en las que nos encontramos no nos parece razonable, no nos parece sensato, no nos parece prudente una autorización de este tipo, porque como digo, implica no solo mucho movimiento en las calles, sino también, cundo se acerquen a los templos, ahí también se va a acumular el número de fieles”.

Sorprendido, considera que la decisión de las autoridades se basó exclusivamente en el aspecto económico. (Por Gricelda Torres Zambrano)