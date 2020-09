Contrario a los argumentos del Consejo General del INE, México Libre respaldó con nombre y firma todas las aportaciones a su campaña, por lo cual no hay argumentos válidos para negarle el registro como partido político, asegura la fundadora de esta organización y ex candidata presidencial, Margarita Zavala.

“Queremos dejar claro que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre a través de la aplicación Click, están totalmente identificados, es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad tuvo siempre, y tiene aún, la atribución de corroborarla con los bancos. De cada uno de los donantes se exhibió el recibo respectivo, como lo establece la normatividad bancaria, se exhibió además, copia de la credencial para votar, y una carta bajo protesta de decir verdad que identificaba al donante”.

Por tal motivo impugnará esta decisión, pues, asegura, el INE basó su decisión en ocurrencias. (Por Arturo García Caudillo)