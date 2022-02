Es inaceptable, dice el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, que tantos años después, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, venga a revelar una supuesta operación de Estado para evitar que la familia del ex presidente Calderón fuera afectada por la investigación del incendio en la Guardería ABC.

“La verdad de las cosas que llama muchísimo la atención que tantos años después vengan a señalarse cosas así, que podrían resultar graves. La verdad que nos parece inaceptable que se diga ahora y no se haya denunciado en su momento. Se tendrían que haber hecho las denuncias correspondientes y no las hizo. Esto es algo que hay que decir, y que simplemente pues hoy llama a mucha especulación”.

Es bastante rara esta declaración, señala Rementería, pues se hizo durante la presentación de un Libro y por ello parece más bien un distractor, máxime en la coyuntura política que vive el país. (Por Arturo García Caudillo)