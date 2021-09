La transparencia y la rendición de cuentas son derechos humanos y por tanto, no deben ser rehenes de nadie, aseguró desde Zacatecas, al inaugurar la

semana Nacional de Transparencia, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río.

“Que nadie nos equivoquemos. La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales no pueden ser rehén de nadie y mucho menos de intereses ajenos a este tema. Este es un tema, es un derecho humano, es un tema constitucional y es un tema por obligación”.

Por ello, añade, e INAI y sus integrantes no están para ensayos pues la sociedad espera más de este instituto, por lo cual van a poner lupa en la defensa de la información pública, de la transparencia y de la rendición de cuentas. (Por Arturo García Caudillo)