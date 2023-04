Considera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el Pleno del INAI seguirá sin poder sesionar por un buen tiempo, pues el Senado difícilmente nombrará a los comisionados faltantes antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

“En lo personal lo veo muy difícil, en la experiencia que he tenido como legislador, pues es prácticamente imposible que en seis sesiones o en quince días se pueda construir esa mayoría. Y reconozco lo que el senador Monreal señala, pues ellos tienen que seguir intentándolo, es parte de su tarea, no pueden abdicar de su obligación y seguramente van a intentar construir los consensos”.

Por otro lado, y en torno al análisis que harán los ministros de la Corte en torno a la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y al Plan B electoral, dijo que no puede adelantarse a los hechos, pues esto no se acaba hasta que se acaba. (Por Arturo García García Caudillo)