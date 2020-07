Un fuerte incendio se registró anoche en el complejo del CODE de avenida Alcalde y destruyó el gimnasio de usos múltiples donde se desarrollan las prácticas de gimnasia. Por más de tres horas bomberos de Guadalajara trabajaron para sofocar las llamas que se propagaron velozmente porque en el inmueble de 900 metros cuadrados almacenaban colchonetas y materiales de hule espuma altamente flamables.

El comandante Rigoberto Matas de Bomberos de Guadalajara expresó:

“Se ve involucrado todo el material como les refiero, trampolines, caballetes, colchonetas, caballetes, este y ya al momento ya está controladoe. Tenemos al interior trabajando 15 elementos, todos en combate; por fortuna no hay lesionados, no se reportan lesionados”.

Quedaron devastados los gimnasios de cardiofitness, gimnasia artística y clavados. Aunque en el lugar hay empleados de seguridad, no se informó de momento qué pudo ocasionar el siniestro justo en medio del complejo deportivo. Las llamaradas y la columna de humo, pese al cielo oscuro, eran visibles a varios kilómetros de distancia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)