Incertidumbre es lo que reina entre propietarios de tienditas, abarroteras y misceláneas, con las medidas que anunciará el Gobierno del Estado, pues no saben qué va a ocurrir después de las 7 de la noche, cuando todo el comercio comienza a cerrar y los camiones poco a poco dejen de pasar.

Habla el señor Alberto Mora, propietario de una tienda de abarrotes de la calle Libertad:

“Durante el día no creo que haya tanto problema, el problema va a ser después de las 7 ¿Qué va a pasar con usted? Pues vamos a ver, si no hay gente vámonos y si no pues esperarnos aquí a ver qué ¿qué es lo que vende? Es tienda de abarrotes”.

Dice que al quedarse en la ciudad sola después de las 7, la clientela también comenzará a bajar. (Por José Luis Jiménez Castro)