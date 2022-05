Menudo susto se llevó esta tarde una mujer a la que un hombre en bicicleta le cerró el paso en pleno centro de la ciudad, y luego de gritarle que se detuviera, le abrió la puerta de su auto; asustada, la dama imprimió mayor velocidad a su vehículo hasta que se topó con unos policías quienes finalmente la auxiliaron.

Aseguraba la víctima que ella suponía que la iban a secuestrar.

“Y sé que me golpee cuando yo daba la vuelta, me abrió la puerta sin mi autorización y me jaló, me jaló para salirme del coche, yo andando. Yo pensé que me iba a secuestrar”.

La mujer, finalmente se supo, era seguida por un ciclista de comida rápida quien aseguraba lo había golpeado con su vehículo a su bicicleta; finalmente, todo se aclaró, y aunque asustada, la mujer se retiró del lugar. (Por José Luis Jiménez Castro)