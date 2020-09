Así, en lo oscurito, con mucho sigilo, el sábado a las 3 de la mañana, la Policía Vial llevó a cabo un operativo grúa sobre la tranquila avenida Romanos de la colonia Altamira de Zapopan. ¿El resultado? Seis vehículos de los vecinos levantados y otros tantos bajados de la grúa, previo pago de la multa.

Por supuesto, esto tiene muy enojados a los vecinos de la colonia Altamira:

“Estamos muy inconformes todos nosotros por el hecho de que ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué a las tres de la mañana? Eso es totalmente recaudatorio digan lo que digan… Y ¿por qué no soy socializó o nos avisaron que pintaron esta raya amarilla? Qué pasó? Pues a las tres de la mañana, desafortunadamente, me levantó mi hija que estaba… yo pensé que eran estaban robando los carros y no, era un operativo vial, que salí en pijama y nada más lo único que puede agarrar fue mi Cubrebocas”.

Los vecinos de la colonia Altamira se organizan para ir a reclamarle a la Policía Vial sobre estos operativos en lo oscurito. (Por José Luis Jiménez Castro)