Vecinos de San Juan de Ocotán están en pie de lucha luego que con las obras del Peribús se cerró el ingreso vehicular al poblado por avenida Inglaterra. Hoy por la tarde buscarán un último encuentro con autoridades para hallar solución, si no advierten protestas e incluso bloqueo de vialidades. Habla un vecino:

“Están interviniendo con unas banquetas y una ciclovía, el problema no es eso, es de que no nos están dejando el ingreso que antiguamente teníamos a San Juan de Ocotán, ya nada más hay un retorno que va de norte a sur, el retorno debajo del puente”

Autoridades les dijeron que el ingreso que quedará disponible es el de 5 de Mayo a dos kilómetros de distancia. El domingo expusieron su inconformidad a una comitiva gubernamental, sobre todo que ya están desviando rutas de transporte público, vehículos de servicios y sobre todo de emergencia, afectando a cientos de vecinos de este poblado zapopano. (Por Héctor Escamilla Ramírez)