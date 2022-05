Muchas protestas de la gente ha levantado la nueva manera de barrer del ayuntamiento de Guadalajara, sobre todo en los parques de la ciudad.

Ya no utilizan escobas de popote; ahora las llamadas máquinas sopladoras, que no sólo levantan una gran cantidad de tierra y polvo, sino basura, hojas y hasta heces fecales que terminan encima de la gente.

“Levantan muchísima tierra, digo, es incómodo para los que estamos aquí en el parque. -¿Tú estás aquí sentada y le dijiste algo que pasó? No le dije nada, nomás se acercó y empezó a levantar el polvadero”.

Las quejas vienen sobre todo de vecinos y paseantes de parques como el Revolución o el Jardín Botánico, donde ahora barrer es sinónimo de terregal. (Por José Luis Jiménez Castro)