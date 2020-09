Hoy martes, día de tianguis en el barrio de San Antonio, cundió la incertidumbre entre clientes y comerciantes por el trazo de las calles para que el Ayuntamiento de Guadalajara comience a aplicar el programa del parquímetro móvil. Ahora fueron comerciantes los inconformes:

“Qué? Por qué? Por qué no hay gente en el mercado? Cómo va a venir la gente a pagar si pa’ venir a comprar / Díganme qué pasó / No, que no estoy de acuerdo en que pongan el parquímetro / porque / porque de por si las ventas están malas. Con esto está peor el asunto”.

Señalan que el Ayuntamiento de Guadalajara pretende trazar todas las calles del barrio de San Antonio, incluso afuera del templo, para cobrar por estacionarse. (Por José Luis Jiménez Castro)