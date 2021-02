El incremento exponencial que ha tenido el costo de los tanques de oxígeno no sólo queda en el rellenado del gas, sino que también ha impactado de forma considerable en los demás insumos que se utilizan para que los pacientes que requieren del oxígeno puedan utilizarlo.

De acuerdo con el médico terapeuta respiratorio, Ramón Delgado, los incrementos han sido tanto que hasta algunos productos triplican sus precios.

“Unas puntas nasales que te podrían costar 25 o 30 pesos, pues ya las compraste en 80. Un vaso humedificador que va al tanque o al concentrador del oxígeno, si antes lo comprabas en 40 0 50 pesos, hoy ya lo encuentras en 120 o 150 pesos. Todo está extremadamente desproporcionado”.

Además del costo tan elevado, el especialista indicó que aunado a la venta a precios inflados, también se han presentado casos de ventas de equipos que en realidad no sirven para lo que se ofrecen, como supuestos concentradores de oxígeno que no realizan esa función a pesar de que los venden a precios exorbitantes. (Por: Aníbal Vivar Galván)